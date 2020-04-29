"Операция Баум": окружение Зеленского устроило масштабную аферу с медицинским грузом из Китая

Окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Операция уже получила название "Баум" в честь бизнесмена Бориса Баума – претендента на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

Контрабанда осуществляется на президентских самолетах, которые доставляют средства индивидуальной защиты для обеспечения медучреждений в Украине. Об этом в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова.

"Все слышали про известные президентские самолеты, которые совершают чартерные рейсы и доставляют средства индивидуальной защиты для обеспечения медучреждений. Сначала это были Боинги компании SkyUP. Теперь уже в воздух подняли и "Мрію". Наш гарант каждый вечер искренне убеждает всю страну в том, что все это делается с целью обеспечить медучреждения всем необходимым – для борьбы с эпидемией. Однако есть и обратная сторона медали, о которой мало кто знает, но скоро узнают все", – рассказала она.

Чартерные грузы из Китая

По словам Крюковой, окружение Зеленского занимается контрабандой товаров медицинского и другого назначения для коммерческих компаний крупных торговых сетей.

"Контрабанда – это без документов, за наличные, по-жлобски. Малый и средний бизнес находятся на грани банкротства. Выходят с митингами под Кабмин. В то время, как отдельные приближенные Зеленского богатеют с каждым рейсом. Масштаб этой аферы огромный. Потому что на каждом борту вместе со средствами индивидуальной защиты летит часть груза, который сбывается через коммерческие сети. Имена этих дельцов, принимающих участие в операции "Баум", хорошо известны", – отметила Крюкова.

Журналистка пообещала вскоре раскрыть имена и детали расследования.

Напомним, что самолет Ан-225 "Мрія" присоединился к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что журналистка Светлана Крюкова рассказала о многомиллионной схеме Максима Микитася в Чернобыле.

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