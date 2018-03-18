Обнародованы первые экзит-полы на выборах в России

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин.

По данным Фонда общественного мнения, за действующего президента РФ отдали голоса 77 процентов избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8 процента, третий — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,9 процента.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Владимир Жириновский с 6,7 процента.

Как сообщал "Обозреватель", предвыборная гонка в России ознаменовалась несколькими скандалами. Самые громкие из них происходили во время дебатов на телевидении. В частности, в ходе одного из раундов журналистка Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на телеканале "Россия 1".