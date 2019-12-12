"Всех на всех": Зеленский рассказал этапы и нюансы нового обмена пленными

Новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три этапа.

Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент Владимир Зеленский в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

"Сейчас предстоит освобождение всех установленных. Это первый этап. До Нового года – мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки", – сказал глава государства.

По его словам, вторым этапом станет обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста.

"Боевики не допускали туда представителей Красного Креста, чтобы подтвердить еще списки, которые у нас есть, но они не согласованы той стороной. То есть это будет второй шаг", – сказал Зеленский.

Третий шаг – возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

"Мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский в "Право на владу" ОП

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

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