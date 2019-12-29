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29 декабря • обновлено в 13:28
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Обмен пленными: появился список первых освобожденных украинцев

2.7т
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В воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорск" под Горловкой проходит обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Л/ДНР. Первые 25 украинцев уже освобождены.

Около 12:00 из автобуса выпустили первых украинских военнопленных. 25 человек завели в палатку, где представитель одной из самопровозглашенных республик пересчитала их и озвучила имена.

Среди первых освобожденных был Иван Деев и Юрий Евтушок, которые ранее значились в списках на обмен. Кроме того, освобождены Эдуард Алоян, Виктория Воронина, Татьяна Горбулич, Владимир Данильченко, Юрий Евтушок, Валентина Еременко, Серегей Иванчук, Роман Картишко, Денис Олейник, Анастасия Мухина, Александр Пауков, Михаил Сикацкий, Анатолий Семеренко, Елена Сорокина, Валерий Тарасюк, Андрей Яровой,

Обмен пленными

Обмен пленными

Reuters

Обмен пленными

Обмен пленными

Первые освобожденные украинцы

Первые освобожденные украинцы

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
военнопленные обмен
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Хо Хол
Хо Хол
Ни одного бурята что ли?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
С Донбасса в обмен идут исключительно преподаватели, профессора, художники, поэты и т.п. которые сажали розы, пели песни, читали лекции, восхваляли единство Украины...
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