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16 декабря • обновлено в 16:22
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Зеленский приглашен: всплыли детали о новогодней вечеринке "слуг народа"

1.7т
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На новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который пройдет в пятницу, 20 декабря, приглашен лично президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на собственные источники в политсиле сообщает "Украинская правда".

Отмечается, кто кроме главы государства приглашения получили народные депутаты, члены правительства, а также сотрудники Офиса президента.

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"Слуга народа" пригласила Зеленского на корпоратив

"Слуга народа" пригласила Зеленского на корпоратив

24 канал

Напомним, праздник пройдет в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы фракции Александр Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" будут спонсоры партии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новый год
Персоны
Владимир Зеленский Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Новый Год-2020 Партия Слуга народа
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
А разве Новый год на Украине нельзя встречать?
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