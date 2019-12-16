Зеленский приглашен: всплыли детали о новогодней вечеринке "слуг народа"

На новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который пройдет в пятницу, 20 декабря, приглашен лично президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на собственные источники в политсиле сообщает "Украинская правда".

Отмечается, кто кроме главы государства приглашения получили народные депутаты, члены правительства, а также сотрудники Офиса президента.

"Слуга народа" пригласила Зеленского на корпоратив 24 канал

Напомним, праздник пройдет в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI", который расположен на 3-м этаже КВЦ "Парковый", где "слуги" собираются на съезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы фракции Александр Корниенко признался, что на новогоднюю вечеринку планируют потратить около 1 миллиона гривень. По его словам, финансировать всю "тусовку" будут спонсоры партии.

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