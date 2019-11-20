Сегодняшняя пресс-конференция посвящена одному большому резонансному делу, в котором замешаны высокие чины Украины и США, дипломаты, силовики, лоббистские компании, Бурисма и Байдены, Янукович и его семья, Гонтарева и Порошенко.

Мы обнародовали факты, которые свидетельствуют о главном:

УКРАИНУ ПЛАНИРУЮТ ОБАНКРОТИТЬ ДО 2021 ГОДА.

Схема банкротства, которую мы сегодня обнародуем очень показательна: созданная семьей Януковича, она действовала при Порошенко и продолжает действовать и сегодня – накануне шестой годовщины событий на Майдане.

ЧТО КОНКРЕТНО СЕГОДНЯ БУДЕТ ОБНАРОДОВАНО:

Первое. Будут обнародованы новые документы, доказывающие причастность высших должностных лиц Украины и США к международной коррупции.

Второе. Будут опубликованы доказательства: как американский инвестфонд, близкий к одной из партий США, помог отмыть семье Януковича 7,4 миллиардов долларов и загнал Украину в долги.

Третье. Будут обнародованы факты, согласно которым сын экс вице-президента США Джо Байдена, Хантер Роберт Байден с партнерами получили не просто 16,5 млн Бурисмы, а украденные у Украины 16,5 млн. долларов.

И главное: будет детально показана схема возможного доведения Украины до банкротства.

Зачем мы обнародуем эти факты? Причины две:

1. Мы хотим предотвратить возможность банкротить страны

2. Мы хотим восстановить добрые стратегические отношения с нашими партнерами – США.

ЧТО, ПО СУТИ, ПРОИСХОДИТ?

По нашим оценкам Украина будет обанкрочена к концу 2020 года, максимум – в 2021. Нас ведут к дефолту.

Эта схема начала работатьприЯнуковиче. Ее продолжил Петр Порошенко. И сейчас, судя по бюджету–2020, она также будет работать.

Вкратце, принцип ее работы такой: при содействии американских фондов легализуются средства, вымытые из страны, и вкладываются в облигации внешнего государственного займа. Под хороший процент – 6–8 в валюте и 15–17% в гривне.

И эти обязательства растут угрожающими темпами.

По прошествии шести лет с момента бегства Януковича и событий на Майдане они не только не исчезли, но и обросли новыми участниками.

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УГРОЗА БАНКРОТСТВА СТРАНЫ?

На прошлой неделе от журналистов-расследователей мы получили новые материалы по расследованию международной коррупции и участия в ней украинских должностных лиц.

На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому.

Нам этот документ попал от журналистов-расследователей.

Почему он очень важный?

Первое. Документ ГПУ еще раз подтверждает ранее обнародованные мною данные о Бурисме и международной коррупции.

Второе. В документе есть важная деталь. Согласно подозрению Злочевскому от ГПУ, Байден и партнеры получили свои 16,5 млн долларов за услуги в рамках работы Бурисмы. Но какое происхождение этих средств?

По данным следователей, это отмытые деньги, полученные преступным путем.

Сын вице-президента США Джо Байдена вознаграждался за свои услуги цитирую:

"полученными преступным путем, отмытыми деньгами".

Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность Бурисмы, не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем. Так считают в ГПУ.

На этом история только начинается.

ЗЛОЧЕВСКИЙ, БУРИСМА И БАЙДЕНЫ ОКАЗАЛИСЬ МОСТИКОМ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И США В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА НАШЕЙ СТРАНЫ.

По данным следствия, Злочевский был прямо причастен к выведению средств "Семьей Януковича" (или "преступной организации Януковича", как она фигурирует в материалах).

Через три компании на территории Латвии они отмывали деньги Януковича.

Кроме этого, Злочевский участвовал в незаконном выведении средств из принадлежащего преступной организации Януковича "Реал Банка". фЧтобы не тратить время, подробнее мы об этом позже расскажем.

Легализация 1,5 млрд долл. через ОВГЗ, что подтверждается приговором Краматорского суда

28 марта 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области конфисковал в пользу Украины 1,5 млрд долларов со счетов компаний, подконтрольных ОПГ Януковича.

Речь шла о финансовых средствах и ценных бумагах, которые находились в Украине. Существенную долю в конфискованном имуществе составили облигации внутреннего государственного займа. Решение суда в январе 2018 года опубликовал телеканал "Аль Джазира".

Компания Валерии Гонтаревой "ICU" (ООО "Инвестиционный капитал Украины") и при власти ОПГ Януковича, и при власти группы Порошенко, по мнению журналистов-расследователей, была придворной компанией, которая используя разные финансовые инструменты, в т.ч. ОВГЗ, Фонды, скупку под конкретных клиентов, производила отмывание коррупционного кэша, получая за это большую прибыль.

В приговоре суда неоднократно упоминается ООО "Инвестиционный капитал Украины" Гонтаревой, которая выступала брокером при приобретении облигаций внутреннего государственного займа различными компаниями, подконтрольными ОПГ Януковича. Напомню, что компанией руководила Гонтарева, которая продолжила свою работу при Президенте Порошенко уже в новом статусе.

Для примера приведу только одну страницу из приговора, опубликованного "Аль Джазирой".

https://assets.documentcloud.org/documents/4345962/SEIZURE-ORDER-FROM-UKRAINE-COURT-UKR.pdf

Как видим, ОПГ Януковича очень серьезно относилась к облигациям внутреннего государственного займа. И рассматривала их в качестве инструмента для отмывания и вложения украденного.

Но полтора миллиарда это только малая часть.

Участие крупного инвестфонда FTIв легализации 7,4 млрд долл. "Семьи Януковича"

Не менее серьезное внимание ОПГ Януковича уделяла облигациям внешнего государственного займа. И здесь начинает самое интересное.

Согласно Подозрению, которое я уже упоминал, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через инвестиционный фонд

Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США.

Для чего американский инвестфонд был нужен ОПГ Януковича?

Чем этот фонд был ценен для экс-президента?

В виде фонда ОПГ Януковича получали покровителя в США, связанного с властью (об этом ниже) и возможность легализовать украденные у украинцев деньги в зарубежных юрисдикциях, в том числе и в США.

Franklin Templeton Investments является одной из самых больших инвестиционных компаний в мире, с активами под управлением, превышающими 780 млрд долларов, и более чем 21 миллионом портфелей клиентов. В его структуру входит более 200 инвестфондов в разных странах мира.

Сын основателя Templeton’а – Джон Темплетон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Что было важно для ОПГ Януковича.

Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду – Томас Донилон (ThomasDonilon). УправляющийBlackRock Investment Institute, акционераFranklin Templeton Investments, имеющегонаибольшуюдолювфонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности.

Несколькими годами позднее после описываемых событий он входил в Специальный комитет кредиторов, который вел переговоры с Украиной по реструктуризации внешнего долга. Это так называемый позорный договор Яресько.

Чьи деньги вкладывал фонд, "инвестируя" в Украину? По данным следствия это были деньги, преступно полученные семьей Януковича. На это, в частности, указывает период активности фонда – 2013–2014 гг.

Общение с фондом проходило через членов семьи Януковича.

Вот мы видим, как члены семьи Януковича 15 января 2013 года посетили с четырехдневным визитом США. Целью поездки экономического блока правительства было налаживание работы с потенциальными инвесторами. В частности известно, что они встретились Майклом Хэсенстабом (Michael Hasenstab) – управляющим Franklin Templeton Investments.

В целом, СМИ писали, что FranklinTempletonInvestmentsсконцентрировал в своих руках 7,6 млрд долл. долга Украины за 2013–2014 гг. – как видим, цифра близка к 7,4 млрд долл., фигурирующим в подозрение Генпрокуратуры.

То есть, Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов! И отмыли их через инвестфонд близкий к некоторым представителям демократической партии США в виде облигаций внешнего государственного займа!

Кстати, этим фактом заинтересовались американские правоохранители.

В апреле 2014 года в Украину приезжали представители ФБР и Минюста США с целью найти информацию по выведенным из Украины финансам.

Но после получения информации здесь, любые попытки дальнейшего расследования американских правоохранителей заканчивались, как только они возвращались на капитолийские холмы.

Позднее этими вопросами пытались заниматься Шокин и Луценко. И когда бывший посол США в Украине Мари Йованович заявляет в Конгрессе США, что она не знала, зачем Луценко собирался ехать в Вашингтон, она предоставляла заведомо ложную информацию под будучи под присягой.

Вот подтверждение того, что она не могла не знать о фактах международной коррупции.

Вот документ, где идет внятное пояснение, чего хотел Луценко. Равно того же ранее хотел и Шокин.

Это запрос ГПУ на посольство США, в котором говорится о подозрении кражи и отмывания 20 миллиардов средств:

Цитирую:

"Шановний Аташе з правових питань, Генеральною прокуратурою України проводиться розслідування кримінальної справи щодо факту створення в лютому 2010 року четвертим президентом України Януковичем В. Ф. організованої злочинної групи з метою здійснення злочинних дій з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших країн.

У ході нашого розслідування було доведено, що вище зазначене злочинне угрупування, яке діяло на території України з 2010 до 2014 року, вивело фінансові ресурси на суму більше 20 млрд дол. США, включаючи бюджетні кошти України

Основним джерелом виведення коштів був український бюджет і ми зараз знаходимося у процесі збору всіх необхідних даних щодо задіяних сторін, банків та юридичних осіб, та теперішнього місцезнаходження зазначених інвестицій, зокрема, тих, які були реалізовані за допомогою Франклін Темплетон Івестментс".

То есть Йованович соврала под присягой: в реальности она хорошо владела всей ситуацией

И еще одно по спецконфискации 1,5 млрд долларов по решению Крематорского суда. Этой спецконфискации мешало рукводство НАБУ, которое зарегистрировало ряд уголовных производств против работников Генпрокуратуры и самого факта спецконфискации.

О роли НАБУ и сливе его руководством секретной информации посольству США а также полной подконтрольности НАБУ отдельным представителям дипмиссии США я говорил на пресс-конференции 9 октября., генпрокурор Рябошапка подтвердил эту информацию своим ответом от имени ГПУ, а глава САП Холодницкий даже зарегистрировал уголовное производство.

Также посол Мари Йованович должна объяснить тот факт, почему она фактически своими действиями крышевала международную коррупцию и почему Шокина и длительное время Луценко не пускали в США.

ТЕПЕРЬ О ТОМ, КАК С ПОМОЩЬЮ СФОРМИРОВАННЫХ ДОЛГОВ УКРАИНУ ПОДВОДЯТ К БАНКРОСТВУ.

В августе 2015 года Украина заключила соглашение со Специальным комитетом кредиторов о реструктуризации внешнего долга. Напомню ключевые пункты соглашения.

Соглашение предусматривало уменьшение суверенного и гарантированного государством долга на 20% – на $ 3.6 млрд.

Взамен был применен Инструмент восстановления стоимости(VRI): Украина выпустила новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП.

Применение VRI предусматривает:

1. При росте ВВП от 3% до 4% в год, кредиторы получат 15% на сумму превышения 3% ВВП

2. При росте экономики Украины более 4% в год, кредиторы получат 40% стоимости от каждого процента, который превышает такой рост.

Таким образом, Украина оказалась в ситуации, когда рост экономики приведет к увеличению выплат по долгу. Так называемый налог на развитие.

Чем больше мы будем зарабатывать, тем больше будем платить. Только вопрос кому: Порошенко? Януковичу? Темплтону? Демократам.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ?

1. У УКРАИНЦЕВ НА ВЫСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ УКРАЛИ МИЛЛИАРДЫ

2. УКРАДЕННЫЕ У НАС ДЕНЬГИ ОТМЫЛИ И ПОТОМ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСКИЕ ИНВЕСТФОНДЫ

3. С ПОМОЩЬЮ ПОСЛОВ, ДИПЛОМАТОВ И ЧИНОВНИКОВ ВЫСШЕГО РАНГА УКРАИНЫ И США ЭТИ СХЕМЫ ПРИКРЫВАЛИСЬ.

4. УКРАДЕННЫЕ И ОТМЫТЫЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИСЬ В УКРАИНУ КАК ДОЛГ.

5. ВЛАСТЬ СОГЛАСИЛАСЬ С НАЛОГОМ НА РАЗВИТИЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГ

6. И ЭТОТ ДОЛГ РАСТЕТ КАЖДЫЙ ГОД, УГРОЖАЯ СТРАНЕ БАНКРОТСТВОМ

Вот данные по внешнему долгу Украины:

Посмотрите на 2014 год, когда начали работать схемы Януковича и 2019 год.

Мы уже платим почти половину с доходов государственного бюджета.

Правительство искусственно сокращает государственный долг за счет снижения курса доллара. В гривне долг падает. Этот так. Но реальный долг в долларе растет.

Власть продолжает играться с облигациями внутреннего и внешнего государственного займа.

Только за 9 месяцев этого года, по официальным данным Министерства финансов, долг по внутренним облигациям вырос почти на 7 млрд долларов – з 27,4 до 34,2 млрд.

Схемы банкротства страны работала при Януковиче и Порошенко. Эти схемы продолжают работать и сейчас. На следующий год увеличили выпуск в 8 раз ОВГЗ – под 15–17% в гривне и 6–8% в валюте. Таких ставок нет ни в одной стране мира – это разворовывание страны.

Мы хотим, чтобы благодаря сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский увидел ситуацию, в которую заводят государство Украины, и определится, хочет ли он видеть Украину-банкротом.

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖЕН ДЕФОЛТ УКРАИНЫ?

Обанкроченная страна дешевле стоит. Подготавливают Украину к продаже ГТС, земли, предприятий и т.п. Все что стоило 8 млрд грн будет стоить 8 млн грн или 8 грн. И даже этих денег мы не увидим – отдадим в счет погашения долгов.

Заинтересованные лица с американской стороны активно используют возможности.

С одной стороны, они помогают нашим властьимущим разворовывать страну. А с другой стороны – подпитывают чиновников в органах власти.

Еще в 2017 году Счетная палата опубликовала отчет, согласно которому:

• В 2015 году в Украине действовало 440 проектов международной технической помощи на сумму 5,2 млрд долл.

• В 2017-м году таких проектов было 390 на сумму 5,3 млрд долл.

Самое главное: согласно отчету, результативность реализации этих проектов и эффективность использования полученных средств уполномоченными госорганами не оценивались.

Миллиарды денег американских налогоплательщиков тратятся нерационально, непрозрачно и неэффективно.

Сотнитысяч долларов международной помощи были направлены на реорганизацию Генпрокуратуры.

В ГПУ придумали план освоения этой помощи.

Но как они были расходованы?

Сотни тысяч долларов на фуршеты, банкеты, гостиницы и так далее.

Вот и вся работа.

Что необходимо сделать, чтобы не допустить дефолта?

Первое.Проголосоватьвременную следственную комиссиюпо расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины, которая должна дать ответ по фактам доведения Украины до банкротства. Мы требуем со вторника следующей недели поставить вопрос о создании ТСК на голосование.

Финальный слайд.

Второе.Объединить усилия двух стран– Украины и США, по установлению фактов коррупции и отмывания денег, с участием граждан США и Украины, облечённых деньгами и властью. Президент Зеленский должен снять телефонную трубку набрать Трампа попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух Президентов.

Третье. По итогам встречи выстроить взаимодействие украинских следственных органов и Минюста США.А также совместно получить следующую информацию:

1. Организаторы выпуска облигаций (лид менеджер или колид менеджер) должны выдать списки, кто из Фондов подписывался на эмиссию каждого выпуска облигаций, а Фонды должны раскрыть по определенным критериям клиентов и бенефициаров, для кого они делали конкретную покупку.

2. Установить компании, у которых портфель украинских ОВГЗ и долговых бумаг более 50%.

3. Установить с помощью Минюста США, кто эти люди, кто вкладывал в Украину деньги с 2013 по 2017 год.

4. На кого конкретно компания Темплтон делала аллокацию украинских ценных бумаг: необходимо проверить эти компании на предмет происхождения средств.

5. Допросить руководство инвестиционных фондов – в частности Майкла Хэсенстаба и Томаса Донилона о контактах с украинскими должностными лицами и подробностях деловой активности в Украине в 2013–2015 гг.

Украина – не государство-банкрот. У нас есть ресурсы и возможности. Нам необходимо вернуть выведенные деньги и перекрыть схемы по выводу денег из бюджета. Демонтаж Украинской государственности можно не допустить. Нужно действовать.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся