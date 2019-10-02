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2 октября • обновлено в 14:02
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"Никто ничего не подписывал": у Зеленского объяснили скандал вокруг "формулы Штайнмайера"

4.4т Читать материал на украинском

Украина официально не подписывала "формулу Штайнмайера" по Донбассу.

Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании этого плана, написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Общее направление – Украина движется к прекращению кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы – вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представитель ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", – пояснил политик.

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Он добавил, что в содержании формулировки говорится о порядке применения решений "об особенностях" к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после них.

"Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, принимает Верховная Рада Украины", – заключил Яременко.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Богдан Яременко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
офигеть - классная формула, если каждый теперь объясняет ее по разному!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Че думали самые хитренькие? Выполните как миленькие иначе расчленение этого позорного искусственного недообоазования
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Понтелеймон Кулиш, помня вашу вчерашнюю броваду, ты теперь выглядишь комично. Сыграли куем на твоей голове
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский должен застрелиться или мы ему поможем
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Кожедуб ruslan, и еще 73% долб....в!
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, кто "мы"? А вам помочь не надо застрелиться?
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