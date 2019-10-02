"Никто ничего не подписывал": у Зеленского объяснили скандал вокруг "формулы Штайнмайера"

Украина официально не подписывала "формулу Штайнмайера" по Донбассу.

Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании этого плана, написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Общее направление – Украина движется к прекращению кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы – вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представитель ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", – пояснил политик.

Он добавил, что в содержании формулировки говорится о порядке применения решений "об особенностях" к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после них.

"Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, принимает Верховная Рада Украины", – заключил Яременко.

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