"Никто ничего не подписывал": у Зеленского объяснили скандал вокруг "формулы Штайнмайера"

Украина официально не подписывала "формулу Штайнмайера" по Донбассу.
Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании этого плана, написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.
"Общее направление – Украина движется к прекращению кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы – вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представитель ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", – пояснил политик.
Он добавил, что в содержании формулировки говорится о порядке применения решений "об особенностях" к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после них.
"Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, принимает Верховная Рада Украины", – заключил Яременко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на нее еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что украинская сторона не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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