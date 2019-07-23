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"Никто не предлагал": Вакарчук высказался о переговорах с Зеленским

1.2т Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что представители команды президента Украины Владимира Зеленского не приглашали его для переговоров относительно должности премьер-министра.

Об этом он сказал во время брифинга 22 июля, комментируя возможную встречу, передает "Прямой".

"Мне никто ничего не предлагал", — отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

24 канал

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В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
Место
Украина
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