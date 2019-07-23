"Никто не предлагал": Вакарчук высказался о переговорах с Зеленским

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что представители команды президента Украины Владимира Зеленского не приглашали его для переговоров относительно должности премьер-министра.

Об этом он сказал во время брифинга 22 июля, комментируя возможную встречу, передает "Прямой".

"Мне никто ничего не предлагал", — отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук 24 канал

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Вакарчук заявил, что готов стать новым премьером Украины.

В "Слуге народа" рассказали, что рассматривают сразу несколько кандидатур на эту должность.

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