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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Не можна одночасно народу й Мамоні служити!

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От дивуюся "Слугам народу": то вони братів, кумів, сусідів, однокурсників і бізнес-партнерів депутатами й начальниками поробили; то недоторканність вже не хочуть скасовувати. Тепер Разумков розповідає, що зарплата в 50 тис. грн недостатня для народного депутата та не відповідає європейському рівню, тому її треба підвищити. Особливо цинічно така заява виглядає у співвідношенні з мінімальною пенсією та зарплатою і (поки що) відсутністю корисної дії від нинішнього складу парламенту.

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Мабуть треба нагадати, що в Європі використовують іншу практику. У 2018 році депутати невоюючої Польщі проголосували за те, щоб скоротити на 20% свої зарплати, таким чином зекономивши 3 млн євро.

Забули певно, що обіцяли служити народу, а не Мамоні!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Нічого, зараз перевірять пенсії (мабудь ті, що 10000 грн і вище не чіпатимуть), передивляться списки шкідливих професій, "розберуться" із пильговиками і інвалідами - дивишся і грошенята для "слуг" з"являться. А на черзі ще "малий Ієрусалим" - теж мабудь усе для людей, ніякої користі для себе.
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Булах Петр
Булах Петр
А вони й не думали служити народу. Той період, коли треба було носити маску слуг народа пройшов- можна й розслабитись.
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