"Нет контакта": в СНБО заявили о "холодке" в отношениях с Офисом президента

Заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос пожаловался, что Офис президента перестал контактировать с его ведомством как положено.

"Похолодание" в отношениях между ведомствами произошло в течение нескольких последних месяцев, заявил он "Главкому".

Сергей Кривонос Офис президента Украины

"Я вижу, что уровень восприятия Совета нацбезопасности значительно упал за последние месяцы. Нет того контакта, который нужен", – сказал Кривонос.

Генерал уточнил, что не знает с чем это связано. Он предполагает, что причиной может быть "непрофессионализм или неправильность подачи информации".

При этом Кривонос подчеркнул, что роль СНБО во время войны должна быть намного мощнее. "Действия СНБО должны быть глобальными и стратегическими в масштабах государства", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кривонос раскритиковал скандальные заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Он сказал, что ему непонятны назначения "бродячих" людей на такие должности.

Напомним, что Сивохо говорил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, а также призывал вернуть пенсии жителям ОРДЛО.

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