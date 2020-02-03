"Не верят даже сторонники!" Зеленского призвали рассказать правду о "рабочей" поездке в Оман

Фракция "Европейская солидарность" призвала президента Владимира Зеленского признаться, что визит в Оман в начале января не был рабочим.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на согласительном совете.

"Офис президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество из-за тайного отдыха Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за свой счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", – сказал Герасимов.

Зеленский в Омане 112 Украина

Он напомнил, что "Европейская солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали этого тайного вояжа, но официальный ответ до сих пор не получила.

"Призываем президента признаться обществу, что никакого рабочего визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", – добавил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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