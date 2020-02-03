"Не верят даже сторонники!" Зеленского призвали рассказать правду о "рабочей" поездке в Оман

Фракция "Европейская солидарность" призвала президента Владимира Зеленского признаться, что визит в Оман в начале января не был рабочим.
Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на согласительном совете.
"Офис президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество из-за тайного отдыха Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за свой счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", – сказал Герасимов.
Зеленский в Омане
112 Украина
Он напомнил, что "Европейская солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали этого тайного вояжа, но официальный ответ до сих пор не получила.
"Призываем президента признаться обществу, что никакого рабочего визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", – добавил парламентарий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали за его отдых в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украине Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 2:37. В то же время украинский самолет со 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера в компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 000 долларов (если в Маскат борт прибыл с пассажирами) и до 100 000 (если пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борт T7-GEM, который за последние дни совершил ряд перелетов в Оман и Россию.
Через несколько дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что всего в этой истории много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.
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