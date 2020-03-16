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16 марта • обновлено в 15:05
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"Не предусмотрено законом": Чумак ответил Луценко, обвинившего его в провале аттестации

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И.о генерального прокурора Украины Виктор Чумак опроверг обвинения своего предшественника Юрия Луценко в провале аттестации и заявил, что никогда ее и не проходил.

Об этом сам Виктор Чумак рассказал в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, ни он, ни заместители не проходили аттестацию. Поэтому любая информация на этот счет является неправдой.

"Мы не проходили аттестацию. Ни публично, ни неофициально. Это не предусмотрено законодательством, поэтому такая информация является неправдой", – подчеркнул и.о главы Офиса генерального прокурора.

Виталий Касько, Виктор Чумак и Юрий Луценко

Виталий Касько, Виктор Чумак и Юрий Луценко

Отметим, ранее экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в резонансном интервью заявил, что Виталий Касько и Виктор Чумак в свое время не прошли аттестацию в Генпрокуратуре. Якобы Касько набрал 32 балла из 100, а Чумак всего 10. Именно после такого провала они и отказались проходить ее публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преобразованной Генеральной прокуратуре – Офисе Генерального прокурора Украины – изъявили желание работать 80% прокуроров из состава ведомства. Всего пройти переаттестацию решили 96% прокуроров.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Персоны
Виталий Касько Виктор Чумак Юрий Луценко
Место
Украина
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