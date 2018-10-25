''Не молчите!'' Гриценко сделал обращение по поводу инцидента с Вакарчуком

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко обратился к ректору Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василию Тацию касательно отказа украинскому музыканту Святославу Вакарчуку предоставить помещение для выступления.

Он написал соответствующее письмо на своей странице в Facebook, призвав доктора юридических наук сделать заявление общественности, если такое решение принималось под давлением.

"Обратиться к Вам как ученый к научному заставило досадное событие. Украинскому музыканту, общественному деятелю Святославу Вакарчуку было отказано в проведении мероприятия на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который Вы имеете честь возглавлять. Как сообщил сам Святослав Вакарчук, проведение мероприятия было заранее согласовано, а отказ – неаргументированный", – отметил Гриценко в письме.

По его словам, в условиях нынешней политической ситуации, в частности приближения выборов президента Украины, частью общества этот факт был воспринят как возвращение к не лучшим временам истории страны.

"Временам, когда в угоду или по прямому указанию власти перед ее политическими оппонентами закрывались двери институтов, которые по своей сути и по закону должны быть независимыми и свободными. Уверяю вас, что сейчас действительно оппозиционным политикам, в том числе и мне, закрыт доступ к средствам массовой информации, которые контролируются властью и олигархами, которые поддерживают нынешний режим. Зафиксированы отдельные случаи административного давления на членов партии "Гражданская позиция", попытки сотрудников правоохранительных органов сорвать партийные мероприятия", – добавил он.

По мнению Гриценко, в условиях ползучей ревизии университеты должны стоять неприступными крепостями на защите свободной мысли, прав и свобод граждан. Он уточнил, что эту позицию разделяют большинство ученых.

"В Украине Вас знают, как специалиста, который свою жизнь посвятил воспитанию юридической элиты страны, формированию образовательного и правового поля украинского государства. Чтобы предотвратить попытки нанести репутационный ущерб Вам и управляемому Вами учебному заведению, прошу опубликовать Вашу личную оценку случившегося. Если отказ Святославу Вакарчуку вызван имеющимся или вероятным давлением на руководство университета со стороны власти, то, прошу Вас, не молчите - открыто сообщите об этом общественности. Совместно мы защитим добытые украинским народом права и свободы", – написал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук ранее рассказал, что 29 октября должна была состояться встреча в университете с "представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными" на тему написанной им статьи о верховенстве права и вопросах судебной реформы.