"Не хватает цензурных слов!" Зеленский предложил масштабную "чистку" политиков

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые пришли к власти после 2014 года.

Зеленский сообщил, что почти за два месяца на своей должности у него "не хватает цензурных слов" из-за общения с чиновниками. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинца очень много едят, строят дороги только в своем Facebook и рожают детей в Америке?" – обратился с вопросом Зеленский.

Также он спросил, зачем "министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек" и "прокуроры, которые могут посадить только свою печень". По словам президента, он каждый день ломает голову, что делать с этими чиновниками.

"Может, обменять их на наших пленных? Или одеть их в бракованные бронежилеты? Думаю, самое малое, что можно сделать, навсегда лишить их права принимать участие в управление государством", – заявил он.

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