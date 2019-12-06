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6 декабря • обновлено в 21:39
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"Не хочу быть блюдом для боссов!" Зеленский сделал заявление о "нормандском" саммите

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на свое фото на обложке журнала Time и рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Глава государства появился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы на обложке очень известного еженедельника Time. Это о многом говорит. О важности вашей роли сегодня. Вы человек "между" республиканцами и демократами в Вашингтоне. Между ЕС и Россией в Европе. Между миром и войной в Украине. Тяжело?" – спросил ведущий.

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Зеленский сделал заявление о нормандском саммите

Зеленский сделал заявление о нормандском саммите

Скриншот из видео

"Нет, непросто это правда. Я очень не хочу, я не люблю быть "между". Я очень не хочу, чтобы Украина была страной "между", потому что есть продолжение "между прочим"... Я хочу и верю, и мы делаем все... Знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй. Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Поэтому готов сейчас потерпеть, пока непросто, чтобы дальше было хорошо", – озвучил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал "Time" выпустил номер под названием "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
эти слова золотыми словами в аналы истории пятитысячилетней Украины ! НАКОНЕЦ ТО ! БОЛЬШОЙ БОСС - только так теперь называть Президента !Да что там - ИМПЕРАТОР !!!!!!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Minaev Alexey, А как вы называете В. В. Цап-Царапыча ?
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