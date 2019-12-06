"Не хочу быть блюдом для боссов!" Зеленский сделал заявление о "нормандском" саммите

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на свое фото на обложке журнала Time и рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Глава государства появился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы на обложке очень известного еженедельника Time. Это о многом говорит. О важности вашей роли сегодня. Вы человек "между" республиканцами и демократами в Вашингтоне. Между ЕС и Россией в Европе. Между миром и войной в Украине. Тяжело?" – спросил ведущий.

Зеленский сделал заявление о нормандском саммите Скриншот из видео

"Нет, непросто – это правда. Я очень не хочу, я не люблю быть "между". Я очень не хочу, чтобы Украина была страной "между", потому что есть продолжение "между прочим"... Я хочу и верю, и мы делаем все... Знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй. Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Поэтому готов сейчас потерпеть, пока непросто, чтобы дальше было хорошо", – озвучил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал "Time" выпустил номер под названием "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

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