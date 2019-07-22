"Не чувствует себя полноценным": Шевцова рассказала, зачем Путину война с Украиной

Зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Это не только "личный проект президента Владимира Путина", а и попытка отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить.

Такое мнение высказала российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова в своем блоге для "Эхо Москвы". Также она добавила, что таким образом РФ скрывает неспособность власти сформулировать новую национальную идентичность и пытается сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы "предохраняла ее от западных веяний".

"Зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что "Украина" личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем, например, о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые он не способен решить", – написала политолог.

Путин и Шевцова

Также, по ее словам, война с Украиной России нужна для того, чтобы Кремль мог сформировать "слой стервятников, которые паразитируют за счет "украинского нарратива".

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"Но самое главное это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную "idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину", — заявила Шевцова.

Российская реакция на Украину — это зацикленность на прошлом и неспособность думать о будущем, добавила она. По ее мнению, мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через ее возврат в российские объятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевцова пояснила, как Россия проиграла в Украине. Она написала, что украинцы хотят мира, но не любой ценой.

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