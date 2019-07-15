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"Наступает расплата": Сенченко остро прокомментировал скандальное решение Кабмина по Донбассу

11.5т Читать материал на украинском

Утвержденный Кабмином Украины механизм денежной компенсации за разрушенное частное жилье на Донбассе – это расплата за бездействие власти и пассивность украинских граждан в вопросе подачи судебных исков против Российской Федерации из-за ее агрессии.

Такое мнение высказал председатель партии "Сила права" Андрей Сенченко на своей странице в Facebook, комментируя резонансное решение правительства.

"Если и дальше ничего не делать в вопросе подачи исков против государства-агрессора, то для компенсации ущерба, причиненного украинским гражданам, бизнесу и государству, каждому украинцу придется в течение ближайших лет дополнительно заплатить более $50 тысяч налогов", – подчеркнул он.

Андрей Сенченко

Андрей Сенченко

Газета "День"

Председатель партии добавил, что "Сила права" бесплатно помогает каждому украинскому гражданину получить компенсацию причиненного РФ вреда. Сенченко отметил, что уже более тысячи решений судов вступили в силу, а российские финансовые активы арестованы на общую сумму $3,5 миллиарда.

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Персона
Андрей Сенченко
Место
Украина
Тег
Партия "Сила права"
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Сало Уронили
Сало Уронили
подачи судебных исков против Российской Федерации из-за ее агрессии-WTF.где объявление войны.с кем воюем?шо-то не видать ох какой большей группировки воиск у Крыма.э воины ,светы.фас КРЫМ-НАШ
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Сало Уронили, х*й я тебе в рот уронил :)
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Питон Каа
Питон Каа
Слышали про уши от мертвого осла и где их можно получить...?
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