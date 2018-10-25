"Нарисовали страшилки": Беларусь огрызнулась на заявление Украины

Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало заявление главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев на территории этой страны.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз назвал его "небылицей", передает "Интерфакс-Украина".

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - отметил он.

По словам Глаза, у него складывается впечатление, что украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа.

Он напомнил, что "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси". "Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", - подчеркнул Глаз.

Кроме того, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "дипломатическое выражение".

"По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но, в то же время, он сказал, что касается политических, экономических, культурных отношений, у нас все прекрасно. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске был задержан украинец Павел Шаройко. В квартире, где он проживает с семьей, был проведен обыск. Минобороны Украины заявило, что информация о том, что Шаройко якобы является шпионом не соответствует действительности.

В мае 2018 года Верховный суд Беларуси вынес ему приговор в виде лишения свободы на восемь лет.