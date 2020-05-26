Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине: пришли сотни людей. Фото

В городе Носовка на Черниговщине состоялись похороны народного депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в собственном офисе.

Как сообщает ТСН, попрощаться с погибшим пришли сотни людей даже из соседних районов, где он когда-то избирался депутатом, а также руководство области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Гроб с погибшим несли одноклассники Давыденко, в частности, коллега из группы "Доверие" в парламенте Борис Приходько. Подчеркивается, что именно он забеспокоился загадочным исчезновением товарища и звонил уборщице, которая и нашла нардепа мертвым.

Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине

Ранее тело депутата привезли в Носовку накануне, после прощания в ритуальной зале больницы "Феофания".

В то же время траурную церемонию сопровождал дождь и ветер. А цветы, которые принесли на могилу народного депутата, пришлось везти отдельным микроавтобусом, поскольку их было очень много.

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В больнице "Феофания" в Киеве состоялось прощание с погибшим народным депутатом Валерием Давыденко.

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