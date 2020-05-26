Главная Новости
26 мая • обновлено в 13:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине: пришли сотни людей. Фото

1.9т
Читать материал на украинском

В городе Носовка на Черниговщине состоялись похороны народного депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в собственном офисе.

Как сообщает ТСН, попрощаться с погибшим пришли сотни людей даже из соседних районов, где он когда-то избирался депутатом, а также руководство области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Гроб с погибшим несли одноклассники Давыденко, в частности, коллега из группы "Доверие" в парламенте Борис Приходько. Подчеркивается, что именно он забеспокоился загадочным исчезновением товарища и звонил уборщице, которая и нашла нардепа мертвым.

Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине

Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине

Ранее тело депутата привезли в Носовку накануне, после прощания в ритуальной зале больницы "Феофания".

В то же время траурную церемонию сопровождал дождь и ветер. А цветы, которые принесли на могилу народного депутата, пришлось везти отдельным микроавтобусом, поскольку их было очень много.

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

Прощание с нардепом Давыденко на Черниговщине

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Лисничук
Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина
Теги
депутат смерть похороны Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги