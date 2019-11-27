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29 ноября • обновлено в 11:57
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Нардеп Поляков признался, откуда у него скандальное аудио с Юзиком

28.3т
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Народный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа" рассказал, что скандальную аудиозапись разговора Юзика (Юрия Кочевченкова) он получил анонимно через Telegram.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Он отметил, что слухи о том, что такие записи есть, ходили давно.

"Я сделал пост в своем канале: если у кого есть такие записи, просто перешлите их мне, поделюсь со всеми. Так и случилось. Мне переслали первый фрагмент, я его опубликовал, начал готовить заявление в НАБУ. Далее мне тоже присылали информацию, трижды переделывали заявление", - сказал Поляков.

Антон Поляков признался, откуда у него скандальное аудио с Юзиком

Антон Поляков признался, откуда у него скандальное аудио с Юзиком

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"Мзда – $600 тысяч": всплыли скандальные подробности разговора ''Юзика'' с полицией

Он добавил, что некоторые фигуранты переговоров признали, что встречались и общались. К тому же, есть фотография с представителем МВД, который фигурировал в разговоре.

"И второй момент - настоящая это запись или нет, нам подтвердят правоохранители, но то, что голоса этих лиц идентичны с теми, которые я слышал на фракции, под куполом Рады, в Трускавце - факт", - отметил Поляков.

Он добавил, что полной записи разговора у него нет.

"Я бы очень хотел послушать полную запись разговора. Насколько я знаю (мне написал человек, который ее и сбросил), что в дальнейшем речь идет о том, что эти шесть депутатов будут требовать ежемесячную плату - 600 тысяч долларов - с криворожской полиции.

Возможно, потому, что шесть депутатов и по 100 тысяч на каждого. Было бы интересно, отреагирует ли президент на то, что происходит, и как будет стараться отвести скандал от своих бывших коллег, того же "Юзика", с которым у него тесные взаимоотношения много лет", - сказал Поляков.

Полное интервью с Антоном Поляковым читайте по ссылке.

Как сообщалось ранее:

  • Нардеп Поляков опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать". Так, на записи отчетливо слышен голос депутата Юрия Корявченкова.

  • Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что аудиозапись разговора с полицией нардепа Корявченкова надо проверить на подлинность.

  • А глава фракции "СН" Давид Арахамия вообще не увидел в скандале никакого криминала.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Антон Поляков Юрий Корявченков
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
"Новые лица", "не системные политики" ожидаемо оказались обычным, криворожским ворьем, взяточниками и барыгами без мозгов но с карманами)))
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
А если бы его из фракции не исключили, появилась бы эта аудиозапись???
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
скоро с ним будет несчастный случай, стукачей ни где не любят и правильно
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