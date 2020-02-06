Нардеп заметил оружие на заседании в Раде: у Разумкова ответили. Фотофакт

В четверг, 6 февраля, в зале Верховной Рады заметили мужчину в костюме, у которого якобы при себе было оружие.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Максим Саврасов.

"В зале ВР охранники с оружием", – написал он, опубликовав соответствующие фото. На снимке показан мужчина в синем костюме и наушнике, который используют профессиональные охранники. Также справа у него так примят край пиджака, что может говорить о наличии оружия.

Позже в комментариях Саврасов добавил, что "охранник" вошел в сессионный зал парламента вместе с вице-спикером ВР Русланом Стефанчуком.

Последний же информацию не подтвердил и дал поручение Регламентному комитету разобраться в ситуации.

Охранник с оружием в Раде Facebook Максим Саврасов

Охранник с оружием в Раде Facebook Максим Саврасов

Охранник с оружием в Раде Facebook Максим Саврасов

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 6 февраля, в Верховной Раде народные депутаты устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Позже атмосфера в парламенте так накалилась, что в силовое противостояние вступили члены "Батьківщини", "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

Добавим, что Юлия Тимошенко блокировала президиум ВР и сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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