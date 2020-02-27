НАБУ обязали признать Порошенко потерпевшим по делу "пленок Трубы"

Высший антикоррупционный суд Украины во второй раз отменил отказ Национального антикоррупционного бюро признать пятого президента Украины Петра Порошенко потерпевшим по делу о расследовании скандальных пленок "Трубу прорвало".

Об этом написал адвокат Порошенко Игорь Головань в блоге для "Украинской правды", добавив соответствующее фото постановления суда. Головань рассказал, что НАБУ "руками и копытами" упирается чтобы не расследовать записи.

"Незаконно не регистрировали уголовное производство. Были вынуждены решением Высшего антикоррупционного суда начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования пятого президента Украины", – написал он.

Постановление суда

Адвокат добавил, что зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов расследования "похоронить".

"Мешали ходатайства адвокатов Петра Порошенко – потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 года на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим. То постановление 28 января 2020 года отменил Высший антикоррупционный суд", – сообщил Головань.

Однако, после этого НАБУ 4 февраля отказали в признании Порошенко пострадавшим повторно.

"Вчера Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим. Похоронить расследования участникам скандальных разговоров не удастся", – отметил Головань.

Петр Порошенко, Роман Труба

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в связи со злоупотреблением им своим влиянием.

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