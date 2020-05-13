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14 мая • обновлено в 16:36
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На заседании Рады у нардепа загорелась кнопка: видео ЧП

5.5т
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Во время заседания Верховной Рады Украины 13 мая у нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко загорелась кнопка на пульте для голосования.

Об этом сообщили на странице "Правда Качури" в Telegram. Отмечается, что это случилось именно во время голосования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От пульта пошел дым. В зале ВРУ началась толкотня, был объявлен перерыв на 30 минут.

На заседании Рады у нардепа загорелась кнопка

На заседании Рады у нардепа загорелась кнопка

Позже пришел специалист, который занялся ремонтом пульта.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Персона
Максим Ткаченко
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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