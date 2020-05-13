На заседании Рады у нардепа загорелась кнопка: видео ЧП

Во время заседания Верховной Рады Украины 13 мая у нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко загорелась кнопка на пульте для голосования.

Об этом сообщили на странице "Правда Качури" в Telegram. Отмечается, что это случилось именно во время голосования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От пульта пошел дым. В зале ВРУ началась толкотня, был объявлен перерыв на 30 минут.

На заседании Рады у нардепа загорелась кнопка

Позже пришел специалист, который занялся ремонтом пульта.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram