На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко

Парламентарии из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО выразили уважение к пятому президента Украины Петра Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку страны в целом.

Об этом в своем Facebook написала украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, это еще раз доказывает, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением.

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому президенту Украины, Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины. Верю, что большая цель объединяет и добавляет сил совместно работать над ее достижением", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

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