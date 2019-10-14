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14 октября • обновлено в 13:35
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На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко

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Парламентарии из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО выразили уважение к пятому президента Украины Петра Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку страны в целом.

Об этом в своем Facebook написала украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, это еще раз доказывает, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением.

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Кулуары Парламентской ассамблеи НАТО

Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому президенту Украины, Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины. Верю, что большая цель объединяет и добавляет сил совместно работать над ее достижением", – отметила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

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Персоны
Иванна Климпуш-Цинцадзе Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
НАТО
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70rus xxx
70rus xxx
ЗеМоника обиделся.Да,умеют на Окраине с гомна конфетку слепить.
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