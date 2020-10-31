4 августа 2020, в Конституционный суд Украины поступило представление 47 народных депутатов. В нем они просили суд отменить ряд положений закона "О противодействии коррупции", гражданско-процессуального и уголовного кодекса. Вот это представление.

Если коротко – они попросили отменить электронное декларирование как наступление на их, депутатов, права, - пишет Виктор Трегубов в своем блоге на "Лига.нет".

Вот перечень. Почти все – или ОПЖЗ, или группа "За Будущее". Ряд из них уже был героями журналистских расследований по недостоверному декларированию средств. Например, Илья Кива, живущий с аренды жомной ямы.

27 октября, на закрытом заседании суд поддержал это представление. Вот финальное решение суда (резолютивная часть – в самом конце). После публикации решения Национальное агентство по предупреждению коррупции отключило реестр электронных деклараций.

С 15 судей поддержали эту позицию:

председатель суда Тупицкий (назначен по квоте президента во времена Януковича),

судья Касминин (квота президента, Янукович),

Литвинов, Кривенко, Юровская, Филюк, Городенко (квота съезда судей),

Слиденко (Верховная Рада, квота "Свободы"),

Завгородняя (Верховная Рада, квота БПП),

Мойсик (квота президента, Порошенко).

Не поддержали:

Головатый, Колесник, Лемак (квота президента, Порошенко),

Первомайский (Верховная Рада, квота Народного фронта).

Мне не удалось точно проверить позицию последнего судьи, Сергея Саса (Верховная Рада, квота "Батькивщины"), но он не фигурирует в списке поддержавших – следовательно, логично предположить, что он был против или воздержался.

Отдельно заметим, что, зная позиции коллег, судьи, голосовавшие против, имели возможность предотвратить принятие решения, не приходя на заседание. Кворумом является 12 человек – неявка четырех и больше делает заседание недействительным.

Это решение имеет внутри- и внешнеполитические аспекты.

Во-первых, оно умножает на ноль буквально всю антикоррупционную стратегию последних лет. Электронное декларирование и ответственность за его нарушение – это основа, на которой могли работать антикоррупционные органы. Без этого взяточников можно разве что ловить за руку непосредственно в момент передачи денег.

Во-вторых – как следствие из во-первых – оно умножает на ноль сотрудничество с европейскими и евроатлантическими структурами. Потому что для них антикоррупционная борьба была ключевой в шкале оценки готовности Украины к изменениям. И от нее напрямую зависела их готовность работать с Украиной. Когда ты даешь кому-то средства – ты хочешь иметь минимальные гарантии, что их не украдут.

О неприятии того, что произошло, заявили:

посольство Большой Семерки в Украине

посольство США

посольство ЕС

Уже есть заявление, согласно которой это может привести к приостановке безвиза.

Есть ли причина заявлять о том, что у судей имел место конфликт интересов?

Да, есть. По данным НАПК, проблемы с декларациями были у таких судей, как Слиденко, Мойсик, Тупицкий и Завгородняя, а также у Головатого. Таким образом, судьи выносили заключение о ситуации, прямо задевающей их интересы.

Более того, на более позднем брифинге судья Слиденко не скрывал своего пренебрежения к самой идее отчитываться перед НАПК относительно собственных доходов. "Унижение" для любого судьи – приходить в орган, созданный законом ad hoc. "Я имею в виду НАПК. Который не является конституционным органом, заметьте... Это унижение для судьи – ходить к ним туда. Но я должен был это сделать. И я это сделал. Просто я это сделал в письменной форме и отправил по почте" – говорил он. Относительно несоответствий в собственной декларации он оправдался тем, что не успел внести изменения за "рождественские каникулы".

Судья Слиденко заявил, что закрытие доступа к электронным декларациям было собственной инициативой НАПК, а они-де их к этому не обязывали. Судя по решению, это не так. Ведь:

Решение КСУ: "...отменить... п.6 и 8 статьи 11-й Закона "О предотвращении коррупции".

Отменен пункт 8: "К полномочиям Национального агентства относятся... осуществление в порядке, определенном настоящим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования"

Таким образом, это правда – у НАПК забрали полномочия хранить и обнародовать декларации. Вместе с рядом других полномочий.

Если мы не хотим разрыва с ЕС и краха антикоррупционной реформы, то Украине нужно:

Исправить эту ситуацию, вернув антикоррупционные положения в правовое поле.

Предотвратить ее повторение, изменив, по меньшей мере, часть состава Антикоррупционного суда Украины, и дав украинский судебной системе пример: такое не будет поощряться.

Как это можно сделать?

Президент Зеленский планирует просто распустить КСУ через Верховную Раду. Но это антиконституционно. Рада и президент не имеют таких полномочий.

Проблема в том, что мы оказались в ситуации, когда орган, имеющий наивысшую степень защиты по Конституции, сам предал интересы собственной страны и законности. А над ним – никого.

Во-первых, переголосовать отмененные положения законов (и дай небо, чтобы на это нашлись голоса).

Во-вторых, найти способы изменить состав КСУ, не нарушая законов Украины. Согласно закону, полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) достижения им семидесяти лет

3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства, что установлено в порядке, определенном законом;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

6) смерти.

Так, судья Слиденко уже говорит, что хочет сам увольняться из-за давления и оставлять территорию Украины – что же, удачи. В отношении судьи Тупицкого вопрос – у него недвижимость на оккупированной территории, в Крыму. Исследование происхождения имущества других фигурантов антигосударственного судебного мятежа также должно дать поводы для применения в отношении них вышеуказанного пункта 5.

Следует также разобраться, какой была роль в решении как Офиса президента, так и отдельных парламентских фракций. Ведь состоялся этот скандал с идеальным таймингом – прямо промеж местными выборами в Украине и президентскими – в США.

И следует также разобраться, кем заменять места, которые освободятся. А также три места в КСУ, до сих пор остаются вакантными.

И, наконец, время уже поговорить о настоящей, а не потешной, судебной реформе.

Ибо вся страна не может быть заложником решения небольшой группы лиц, на которую не имеет никакого законного влияния.

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