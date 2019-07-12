На 216 округе в Киеве определился лидер выборов в Верховную Раду – РАНД

Если бы выборы состоялись в эти выходные, на 216 округе в Киеве, согласно персональным рейтингам, которым пользуются кандидаты-мажоритарщики, первое место занял бы Андрей Юсов, второе – Павел Тесленко, на третьем оказался бы Александр Зеленский.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Центром социального инжиниринга "РАНД" в период с 8 по 11 июля. Эксперты провели предвыборный опрос среди респондентов-избирателей округа 216 города Киева.

Как сообщается в докладе "РАНД", исследование имело целью выявить собственные рейтинги кандидатов, а не кандидатов в сочетании с партией, от которой они выдвигаются.

выборы "Прямой"

Таким образом, наиболее рейтинговыми кандидатами, которые имеют собственный авторитет и соответственно, наибольшие рейтинги в округе №216, оказались (среди тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом): на первом месте выдвиженец от "Гражданской позиции" – Юсов Андрей (23 3%), на втором – Тесленко Павел (17,1%), на третьем – однофамилец действующего президента – Зеленский Александр (12,4%). На четвертом месте – действующий депутат Киевсовета Павлик Виталий (11,7%). Пятое место занимает Забуранная Леся – 10,5%, ее персональный рейтинг значительно ниже рейтинг "Слуги народа", партии, которая ее выдвигает.

В "РАНД" также исследовали персональный антирейтинг кандидатов-мажоритарщиков.

Как сообщается в информации Центра социального инжиниринга, рейтинг кандидатов, за которых бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах, выглядит так: первые строчки занимают Павлик Виталий (41,1%) и Тесленко Павел (12,7%). Следует отметить, оба эти кандидаты являются действующими депутатами Киевсовета. Зато, лидер персонального рейтинга Юсов Андрей имеет самый низкий антирейтинг – 1,9%.

Как считает социолог и эксперт по коммуникации Дмитрий Громаков, ничего удивительного в ситуации с персональными рейтингами нет.

"Мы исследовали персональные рейтинги и антирейтинги кандидатов-мажоритарщиков на 216 округе Киева. Результаты показывают, что даже если рейтинговая партия будет выдвигать своего кандидата на округ, это не оговаривает стопроцентного перетекания рейтинга партии на рейтинг кандидата. Ведь кандидатам самим приходится общаться с избирателями, представить персонально свою программу действий, убеждать голосовать за себя. Многим это просто не удается. И поэтому вполне нормальная картина, когда избиратель отдаст голос за партию, но не поддержит ее выдвиженца", – отметил эксперт.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся в Украине уже 21 июля.

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