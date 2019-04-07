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"Мы защищали людей!" Матвиенко сделала циничное заявление об аннексии Крыма

1.8тЧитать материал на украинском

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Украина "лишилась" Крыма и подвергла угрозе свою территориальную целостность из-за "нацистских и антинародных мер правительства".

Такое мнение она высказала в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию, передает ТАСС.

Матвиенко прокомментировала обвинения в развале целостности Украины в свой адрес со стороны США и американские санкции. "Никакого развала целостности бы не было, если бы первые шаги властей Украины не были нацистскими, антиукраинскими и антироссийскими", - сказала она.

Председатель Совета Федерации считает, что российское руководство не могло принять иного решения по Крыму.

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Газета.Ру

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"Конечно же, когда мы принимали решение по Крыму, принимали его осознанно, чтобы защитить людей, проживающих там. Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали, - подчеркнула Матвиенко. - По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запуталась, пытаясь пересказать мемы о новых российских законах.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Chesny Victor
Chesny Victor
Валюха-стакан бредит. До их грязного поползновения, корабли "Альянса" стояли в Турции, а после аннексии, барражируют вдоль захваченных берегов Украины. Сколенвстающие приподнялись и сели на корточки, а вся русская "элыта", оказалась под жестокими санкциями и скоро укажут таким как путин и его валюхам на выход.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пять лет назад, в этот день "Куринная Жопка" отдал приказ к началу массового истребления украинцев!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Да уж,прострыбали Крым,кастрюлеголовые евро-нерабы. К лету, еще что-нибуть прострыбают
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