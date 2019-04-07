"Мы защищали людей!" Матвиенко сделала циничное заявление об аннексии Крыма

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Украина "лишилась" Крыма и подвергла угрозе свою территориальную целостность из-за "нацистских и антинародных мер правительства".

Такое мнение она высказала в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к ее 70-летию, передает ТАСС.

Матвиенко прокомментировала обвинения в развале целостности Украины в свой адрес со стороны США и американские санкции. "Никакого развала целостности бы не было, если бы первые шаги властей Украины не были нацистскими, антиукраинскими и антироссийскими", - сказала она.

Председатель Совета Федерации считает, что российское руководство не могло принять иного решения по Крыму.

Валентина Матвиенко Газета.Ру

"Конечно же, когда мы принимали решение по Крыму, принимали его осознанно, чтобы защитить людей, проживающих там. Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали, - подчеркнула Матвиенко. - По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запуталась, пытаясь пересказать мемы о новых российских законах.

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