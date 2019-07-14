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Мы не позволим реваншистам вернуть Украину в кремлевскую систему координат – Порошенко

2.1т Читать материал на украинском

Тревожные события последних месяцев, которые свидетельствуют об усилении реваншистского давления на государственные достижения Украины, демонстрируют мощную гибридную атаку "пятой колонны" Кремля, которая после президентских выборов взялась восстанавливать свои позиции внутри нашего государства.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Реваншисты начали поднимать головы, когда они почувствовали, что это можно делать. Посмотрите на переименование улиц в Киеве – это символично. И Бандера является символом – и Москва является символом. Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. И по закону о языке идут представление в Конституционный суд. Все это называется одним словом – реванш ", – убежден Петр Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "ЕС"

"Я и вся команда" Европейской Солидарности " – мы твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим" спецназом" этот реванш остановить. И у нас это точно получится", – подчеркнул лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко с семьей приняли участие в паломничестве и богослужениях по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья, которые возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Загнал страну в тупик, и предлагает двигаться дальше! Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Зарбитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец!
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Сало Уронили
Сало Уронили
это как хряк себе думает.а паровоз Портного ой движется
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Стать самой нищей страной Европы , сомнительное достижение
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