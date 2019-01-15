''Может умереть в любой момент'': Ярош предрек Путину незавидное будущее

Президент России Владимир Путин, как и любой другой человек, может умереть в любой момент, и тогда в Кремле начнется настоящий передел.

Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "УП". По его словам, для Украины Путин – очень опасный враг.

"Начав войну с Украиной, он, я так думаю, на самом деле верит в миф о "Единой Руси", "один народ". Пользуясь этим, он продолжает существование империи.

Дмитрий Ярош ТСН

При этом он так характеризует российского президенте: "Видно, что у Путина есть волевые качества. Безусловно. Человек, будучи полковником ФСБ, взлетел на такие высоты. Столько лет держит власть. Нам с этим врагом еще потягаться придется. Но все в руках Божьих. Я могу умереть в любой момент. И Путин – тоже", – подчеркнул Ярош.

Политик уверен, если Путин пойдет в другой мир, будет большая борьба между кланами.

"Всегда после ухода диктатора в России наступали времена смуты. Здесь главное мира сделать так, чтобы не только Украину, но и Европу не завалило обломками от такого распада. Чтобы ни один из народов в нынешней России, в том числе и российский, не был обделен", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин предложил ликвидировать Дмитрия Яроша.

Ранее Ярош призвал выгнать "московских попов" из Украины, чем вызвал волну гнева у россиян.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!