Монобольшинство в Раде приняло законопроект об оружии ВСУ в особый период

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период.

Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов.

Верховная Рада Украины "Корреспондент"

Так, проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период предусматривает:

законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 Закона Украины “О Вооруженных Силах Украины”;

исключение части девятой статьи 5 Закона Украины “О Государственной специальной службе транспорта” и дополнение статьи 13 настоящего Закона новыми частями по применению специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

При этом было принято решение сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий снятие ответственности с лиц, причастных к пособничеству террористам "Л/ДНР".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!