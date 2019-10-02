"В Москве не собирались": у Зеленского раскрыли подлость Кремля по обмену пленными

Российские власти отказались заправлять президентский самолет АН, который вылетел забирать украинских пленных во время обмена 7 сентября.

Об этом в интервью OBOZREVATEL, которое будет опубликовано в ближайшие дни, рассказал руководитель Государственного управления делами президента (ГУД) Сергей Борзов. По его словам, ведомство частично занималось организационными моментами обмена — готовило самолет для доставки пленных из Москвы в Киев.

“Транспортом — автобусы и самолет. Очень тяжело было, потому что мы понимали, что нас никто не собирался, например, заправлять в Москве. Мы летели с полным баком и нагрузкой. Брали с собой техников, потому что там могли и не обслуживать нас. Тогда мы не улетели бы не только в срок, а вообще...”, — рассказал глава ГУД.

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Не исключали в команде президента и возможных диверсий в аэропорту. Вылет самолетов как из Москвы, так и из Киева был синхронным, практически в один момент. Также Сергей Борзов опроверг слухи о том, якобы доставка военнопленных произошла за несколько дней до официального обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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