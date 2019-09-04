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4 сентября • обновлено в 15:05
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"Мне есть, что сказать!" Глава Минздрава рассказала, как заменит советы от Супрун

1.1т Читать материал на украинском

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на своем посту готова делиться с украинцами важными вещами по теме медицины.

Об этом глава Минздрава рассказала на пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, комментируя работу своей предшественницы Ульяны Супрун.

"У меня тоже есть много чего, что можно рассказать. Я более чем уверена, что мы тоже сделаем отдельный блог по информированию разными важными для наших граждан вещами, которые соответствуют моим знаниям", – отметила она.

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При этом Скалецкая сообщила, что ранее она совершенно не интересовалась социальными сетями, а сейчас тем более нет времени.

В свою очередь советник министра Дмитрий Раимов добавил, что в случае необходимости будет проводиться разъяснительная работа.

"Министр не сидит в телефоне, постоянно общается с премьер-министром и депутатами. Если будет необходимость, мы будем проводить разъяснительную работу", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Ульяна Супрун написала заявление об увольнении с поста главы Минздрава на имя новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новым главой Министерства здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в переписке нардеп Михаил Радуцкий назвал "своим человеком".

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Персоны
Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун Дмитрий Раимов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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