Минские соглашения изменят? У Зеленского сделали громкое заявление перед Нормандией

В команде президента Украины Владимира Зеленского пришли к мнению, что Минские соглашения после 5 лет их существования требуют уточнения.

Такое заявление перед саммитом в "нормандской формате", запланированным на 9 декабря, в интервью изданию Die Welt сделал помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвода войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений", – сказал он.

Ермак заявил о необходимости уточнить "Минск" Die Welt

Ермак подчеркнул, что Зеленский преследует четкую цель – восстановить суверенитет и целостность украинской территории, и надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.

Помощник президента также высказался о "формуле Штайнмайера". Ермак заверил, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей из временного на постоянный.

"Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", – добавил Ермак.

У Зеленского сделали громкое заявление перед Нормандией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что его план восстановления контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений. Президент хочет сначала сделать регион безопаснім и только потом провести там выборы.

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