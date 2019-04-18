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"Минометом по "Олимпийскому": Савченко неоднозначно высказалась о дебатах

6.8тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую недавно освободили из-под стражи, заявила, что проблем с безопасностью в случае проведения предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" можно избежать.

Об этом она сказала в эфире NEWSONE, отвечая на вопрос о безопасности политиков после расследования о возможной подготовке теракта в Верховной Раде и публикации провокационного видео со "взрывом".

"В дебатах на стадионе нет проблем. Мы должны жить в стране, в которой можем ощущать безопасность. Мы знаем, что у нас полиция контролирует футбольные матчи, хотя это тоже далеко не безопасное зрелище. Поэтому не вижу проблемы организовать безопасность", – сказала она.

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"Дальность миномета, смотря по какой траектории, – до 7 километров. Если полиция обеспечит периметр охраны в 7 километров и не будет где поставить миномета, то ничего не прилетит", – заявила нардеп.

При этом Савченко назвала идею размещения двух сцен на стадионе странной, так как политики "должны видеть глаза друг друга".

"Я расцениваю это как то, что одна из сцен просто становится мишенью", – подчеркнула экс-заключенная.

В то же время Савченко назвала дебаты "хорошей политической культурой" и добавила, что политикам не нужно бояться говорить.

"Минометом по "Олимпийскому": Савченко неоднозначно высказалась о дебатах

Как сообщал OBOZREVATEL, генрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана не будет означать снятия с них обвинения.

Заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк ранее сказал, что шансы на проход политической силы "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" в Верховную Раду на предстоящих парламентских выборах в октябре 2019-го равны нулю.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
дебатыВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаполитика
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬ ні кому,не вдалось залякать ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі ! Уа !
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Ferat Bey
Ferat Bey
Украинцы выбирают мерзкого комика-жида Зе Президентом Украины. КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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1
1
Ferat Bey
Ferat Bey
Украинцы выбирают комика-жида Зе Президентом Украины. КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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Ответить
1
1

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