Миф о "Роттердам+" был создан в политических целях под выборы, - Гончаренко

Медийный миф о схеме "Роттердам+" был создан для дискредитации предыдущей власти на выборах президента. При этом сейчас доказано, что все заявления о безумных убытках от ее применения не имеют под собой никакого основания. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Миф искусственно создали, нагло использовали на выборах для дискредитации президента Порошенко, на этих лживых обвинениях дорвались до власти, а теперь вынужденно развели руками", – написал депутат.

Гончаренко напомнил, что дело изначально базировалось на выдумках и домыслах о якобы миллиардных убытках от этой формулы.

"Более 3,5 года из каждого телевизора звучали лживые обвинения в коррупции, зомбировали о миллиардах украденных у простого народа гривен, а теперь дело просто закрыли, потому что, оказывается, изначально не было никакой коррупции", – добавил депутат.

Гончаренко отметил, что после решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело за отсутствием состава преступления, авторы и бенефициары медиа-мифа должны понести ответственность за обман общества.

"Любая ложь рано или поздно выплывает на поверхность. И за все это обман и тонны грязи, которые были вылиты на выборах на Порошенко и его политическую команду, еще предстоит понести ответственность", – подытожил депутат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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