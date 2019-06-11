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Мендель перешла на крик, оправдываясь за звание друга Зеленского. Видео

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не сдержала эмоций, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено первому заместителю СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.

Она выступила 11 июня на совместном брифинге с заместителем главы Администрации президента Русланом Рябошапкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Звание лейтенанта на самом деле не дает никаких карьерных преференций", — сказала Мендель.

"Оно (звание. — Ред.) нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к секретной информации, и этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь для получения доступа к нужной информации", — подчеркнула она.

Ей напомнили, что Баканов был рядовым запаса. "Ну, это ж не генерал", — оправдалась Мендель.

"Вопрос не в том, какое он получил звание. Во многих спецслужбах руководителями были люди, которые являются гражданскими. И, возможно, здесь эксперимент будет для нас удачный, когда человек не из "системы", который не зашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен сделать реформу СБУ", — добавил Рябошапка.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Скриншот видео

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Скриншот видео

Иван Баканов

Иван Баканов

24 канал

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Персоны
Юлия МендельИван БакановВладимир ЗеленскийРуслан Рябошапка
Место
Украина
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SHYLOVYCH IHOR
SHYLOVYCH IHOR
Смотрю на фото и не понимаю:или жара действует, или какие-то внутренние проблемы. Ни намека на улыбку или что-то подобное: очень унылый вид - депрессия (?).Есть там какие-то имидж-мэйкеры? Народ хочет оптимизма.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А себе Шаурмэн звание фельдмаршал сразу прицепит? Это на паРРаше в порядке вещей всякой дряни решали навешивать. Тот же Шойгу. Или сам Пуйло. Теперь эта сволочь Зе подобное устроил у нас. Надолго?
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3
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Славина Антонина
Славина Антонина
ДОСТУП до секретної інформації....мда...
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2
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