Мендель перешла на крик, оправдываясь за звание друга Зеленского. Видео

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не сдержала эмоций, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено первому заместителю СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.

Она выступила 11 июня на совместном брифинге с заместителем главы Администрации президента Русланом Рябошапкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Звание лейтенанта на самом деле не дает никаких карьерных преференций", — сказала Мендель.

"Оно (звание. — Ред.) нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к секретной информации, и этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь для получения доступа к нужной информации", — подчеркнула она.

Ей напомнили, что Баканов был рядовым запаса. "Ну, это ж не генерал", — оправдалась Мендель.

"Вопрос не в том, какое он получил звание. Во многих спецслужбах руководителями были люди, которые являются гражданскими. И, возможно, здесь эксперимент будет для нас удачный, когда человек не из "системы", который не зашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен сделать реформу СБУ", — добавил Рябошапка.

Юлия Мендель Скриншот видео

Руслан Рябошапка Скриншот видео

Иван Баканов 24 канал

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