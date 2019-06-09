Мендель обвинила ВСУ в убийствах: украинцы удивили реакцией на заявление о Донбассе

Обвинения пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе являются ложью.
Об этом высказались украинцы в опросе, который провел сайт OBOZREVATEL.
У респондентов спросили: "У Зеленского обвинили ВСУ в убийстве жителей Донбасса: что думаете?". Почти половина опрошенных (49%) ответили, что заявления Мендель являются ложью, и не надо подыгрывать пропаганде Кремля.
При этом 33% ответили, что на войне возможны "случайные жертвы среди мирного населения". И лишь всего 18% заявили, что "пресс-секретарь Зеленского права, и ВСУ не стоит вестись на провокации".
Всего в опросе проголосовали 32425 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.
Заявление Мендель о том, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам, вызвало общественный резонанс.
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