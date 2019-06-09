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Мендель обвинила ВСУ в убийствах: украинцы удивили реакцией на заявление о Донбассе

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Обвинения пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе являются ложью.

Об этом высказались украинцы в опросе, который провел сайт OBOZREVATEL.

У респондентов спросили: "У Зеленского обвинили ВСУ в убийстве жителей Донбасса: что думаете?". Почти половина опрошенных (49%) ответили, что заявления Мендель являются ложью, и не надо подыгрывать пропаганде Кремля.

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При этом 33% ответили, что на войне возможны "случайные жертвы среди мирного населения". И лишь всего 18% заявили, что "пресс-секретарь Зеленского права, и ВСУ не стоит вестись на провокации".

Всего в опросе проголосовали 32425 человек.

Мендель обвинила ВСУ в убийствах: украинцы удивили реакцией на заявление о Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Заявление Мендель о том, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам, вызвало общественный резонанс.

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Персоны
Юлия МендельВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ВСУопросДонбасс
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Почему,украинская власть не ставит вопрос,так..Почему,"руководство" днр/лнр разрешает своим боевикам ставить боевые точки в густонаселенных местах и,мкр.,и т.д.Заранее зная,о том,что с украинской стороны может(и должна)прийти ответка..Тем,более,что пушечные обстрелы боевики делают только с разрешения московских кураторов..Источник обстрелов-боевики..Это путинская даже не тактика,а стратегия войны..Почему,эта Мендель приблизительно ,вот с таким смыслом не скажет это..Короче..Менделю,да пенделя!
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кирик вадим
кирик вадим
А давайте зададим вопрос так - кто виноват что стреляет ВСУ по населенным пунктам, тот кто начинает оттуда обстрел или тот кто отвечает???
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