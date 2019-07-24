Массовые нарушения: на округе одиозного Коровченко разгорелся скандал

На 210 округе Черниговщины происходят массовые нарушения.

Кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожает членам окружной избирательной комиссии, сообщает ЧЕline. По данным СМИ, он не желает смириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

В ОИК 210 округа зафиксировано несколько вопиющих нарушений. В третьей часа ночи комиссия объявила перерыв до утра. 5 избирательных участков не сдали свою документацию. А утром на сайте ЦИК появилась информация о том, что посчитано 100% протоколов. Наблюдатели уверяют, что в данном случае налицо несанкционированное вмешательство в электронную систему "Выборы".

Кроме того, когда утром представитель Комитета избирателей Украины обнаружил, что на сайте ЦИК появилась информация о 100% протоколов (в то время как 5 участков остались непринятыми), он сообщил об этом в полицию.

Сергей Коровченко Гордон

В это же время представители Коровченко набросились на него и начали угрожать расправой. Очень подозрителен тот факт, что на сайте ЦИК указано, что еще не введены данные с 11 участков, в то же время электронная система в 09:40 дает информацию о 100% протоколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коровченко – человек со скандальной репутацией. Ему приписывают сепаратизм.

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