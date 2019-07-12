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"Масштабная спецоперация": люстрацию Зеленского назвали крайне опасной

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Люстрация, которую предлагает провести президент Украины Владимир Зеленский, может преследовать цель полного уничтожения системы управления государством.

"Пока я не могу понять: то ли это просто предвыборный пиар с целью удержать рейтинг партии, то ли это продолжение реализации масштабной спецоперации по разрушению в нашей стране государственности как таковой", – заявил OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Владимир Зеленский с командой в день выборов президента Украины

Владимир Зеленский с командой в день выборов президента Украины

NewsOne

По его словам, после проведения первой люстрационной волны из системы государственного управления было выбито множество людей, которые "хоть как-то ориентируются в этой системе". "Для того чтобы полностью уничтожить систему управления государством, достаточно провести такую люстрацию дважды", – убежден замминистра.

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"Уже достаточно длительный период во всех ветвях власти, начиная от региональных и заканчивая центральной, кричат про дефицит профессиональных кадров. Если сейчас выбить остатки таких кадров, как раз "успех" будет обеспечен", – резюмировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL,

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Люстрация в Украине
Персоны
Георгий Тука Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, будут ли люстрировать неудачные шутки «Вечернего квартала»?
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