Машину Богдана пытались сжечь в Киеве: эксклюзивные подробности

Автомобиль Tesla Model X, принадлежащий бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдана в Киеве пытались сжечь.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в правоохранительных органах. На машину неизвестные поставили сумку, после чего произошло возгорание.

Известно, что машина стояла на улице, потому что ею пользовался брат Богдана.

Ранее OBOZREVATEL писал, что автомобиль Tesla Андрея Богдана загорелся около трех часов утра 11 августа. Пожар ликвидировали через несколько минут.