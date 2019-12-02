Останемся один на один с Россией? Как напряженность в НАТО отразится на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поменял риторику в отношении России и хочет дружить с Владимиром Путиным. Париж напрямую заявляет о “смерти мозга НАТО” и требует садиться за стол переговоров с Москвой.

Есть ли риск развала Альянса и может ли Украина остаться один на один с Россией - разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Макрон ищет диалога с Россией - журналисты заявляют, что он обсуждал с Путиным вопрос ракет;

Франция всерьез планирует взять лидерство в Европейском Союзе. Макрон пользуется слабостью Меркель и идет на переговоры с Путиным;

В Альянсе у идей Макрона поддержки недостаточно;

Зеленский мог бы предложить свою помощь в вопросе спасения НАТО.

Макрон наступает, Меркель сдает назад

3-4 декабря в столице Великобритании (Лондон) пройдет встреча руководителей стран Североатлантического Альянса.

Ключевая тема встречи - угрозы со стороны России. По словам источников в администрации Белого Дома, Москва все еще представляет угрозу как для Европы, так и для Северной Америки. При этом сами европейцы (несмотря на очевидные факты), готовы идти на диалог с Кремлем.

Так, президент Фракции Макрон выступает за сотрудничество с Россией, так как считает, что "отсутствие этого диалога не сделало европейский континент безопаснее". Он продвигает идею того, что в плане безопасности Европе больше не стоит полагаться на США, а нужно присмотреться к России.

Немецкие журналисты, ссылаясь на копию письма Макрона Путину, сообщили, что он готов рассмотреть идею президента России про мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Правда, сам Эммануэль Макрон начал опровергать эту информацию.

Такие заявления Макрона неадекватны, считает представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко. Он уверен, нет смысла менять риторику относительно России, так как она не прекращает свою агрессию. Самим же Макроном, по мнению эксперта, движут амбиции и эгоистические намерения.

“Я считаю, что Макрон руководствуется собственными амбициями и желанием стать лидером в ЕС после Brexit и ухода с политической арены Меркель. Это эгоистические намерения. Они абсолютно вредят, причем не только Украине, но и Европейскому единству, а также созданию единого фронта противодействия российской агрессии”, - подчеркнул OBOZREVATEL дипломат.

Эммануэль Макрон

По мнению президента Центра европейских и трансатлантических студий Алексея Коломийца, Макрон стал новым союзником Путина, заняв место канцлера Германии Ангелы Меркель.

Насчет Макрона – убл*док и под*нок. Однозначно. Они уже ничего не скрывают. Роль самого близкого соратника Кремля Меркель, наверное, отыграла. И на авансцену вышел этот под*нок.

"В принципе, это враг. Враг Украины, свободного мира, свободной Европы, Дональда Трампа и самый близкий соратник Путина”, – резко высказался эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Тем не менее, Владимир Василенко считает, что на грядущей встрече позиция Макрона вряд ли будет превалировать, и серьезной поддержки у него пока нет.

Такое странное поведение Макрона говорит о противостоянии Европы и США. Ни для кого не секрет, что после прихода к власти Дональда Трампа европейские страны стараются уйти от глобального влияния Штатов. При этом сам глава Белого Дома не упускает возможностей раскритиковать Германию или Францию в слабых позициях касательно России.

Несмотря на тот факт, что Макрона пока не поддерживает большинство стран-членов Альянса, риторика лидера крупнейшей экономики мира - тревожный звонок для будущего Украины.

Как Зеленский мог бы воспользоваться кризисом в НАТО

Еще одним скандальным заявлением президента Франции стали слова о "смерти мозга НАТО". В интервью The Economist Макрон заявил, что к этому привело отсутствие координации между США и Европой. Он считает, что США теряют интерес к европейским союзникам, о чем говорит решение Трампа вывести войска из Сирии без консультаций.

В этом ключе Алексей Коломиец отчасти согласен с Макроном, и как подтверждение своих слов привел то, что заседание продлится всего лишь два часа. Также он предположил, как мог бы воспользоваться съездом глав НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

“Я считаю, что для Зеленского было бы правильнее бросить все тут и ехать в Лондон. И стоять под дверью. Это был бы грандиозный шаг. Когда у него спросили бы" Что вы тут делаете?", он бы сказал: "Я приехал посмотреть на смерть мозга НАТО. Я хочу эту смерть, если она есть, каким-то образом предотвратить". Но, конечно, он никуда не едет и абсолютно добивает взаимоотношения Украины с НАТО”, - подытожил Коломиец.

По словам международника, то, что Альянс просуществовал 70 лет - аномалия. Сейчас же НАТО переживает свой кризис и единственным выходом для организации будет исключение из своих рядов Германии и Франции.

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