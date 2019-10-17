"Люстрация незаконна!" В ЕСПЧ встали на защиту чиновников Януковича

В Украине при увольнении государственных служащих на основании закона "Об очистке власти" (люстрации) были нарушены их права.

Данное решение принял в четверг, 17 октября принял Европейский суд по правам человека.

"Дело "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18) касалось освобождения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти "(люстрации )", – сказано в сообщении.

Заявителями по делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первых трех заявителей уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года, на том основании, что они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

Четвертого заявителя был уволен за подачу заявления о люстрационной проверку, а пятого за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

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В иске указывалось, что Украина нарушила ст. 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), а один также заявил о нарушении ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в партии до 1991 года.

"Итак, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными", –говорится в решении.

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ЕСПЧ решил, что из-за нарушения их прав, Украина обязана выплатить заявителям 5 тысяч евро, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы. Также в качестве компенсации морального вреда первому заявителю прилагается 1500 евро и 300 евро остальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины рассматривает дело о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

При этом юристы считают, что КСУ с большой долей вероятности может отменить "закон о люстрации".

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