Люди Зеленского: кто идет от ''Слуги народа'' по мажоритарным округам

Политическая партия "Слуга народа" публикует список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году. Напомним, крайний срок регистрации кандидатов истек 20 июня.

Правда, у политических партий есть возможность снять своего мажоритарного кандидата до 30 июня. С полным перечнем кандидатов, которые идут "по списку" можно ознакомиться тут.

Итак, официально известно об участии таких кандидатов от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам.(Обновляется по мере оглашения имен):

Округ № 11 (Винницкая область)

Максим Игоревич Пашковский

Предприниматель и основатель социальной проекта "Юридическая клиника" Скорая юридическая помощь".

Максим Пашковский

Округ 12 (Винницкая область)

Анатолий Григорьевич Драбовский

Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

Округ 13 (Винницкая область)

Юрий Владимирович Максименко

Председатель общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД". Был избран в Винницкий городской совет от партии "Самопомощь". Как пишет Чесно, ранее его общественная организация "Надежные перспективы" принимала в Виннице форум экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Юрий Максименко vmr.gov.ua

Округ 14 (Винницкая область)

Ирина Наумовна Борзова

Предприниматель, председатель и основатель Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".

Округ 15 (Винницкая область)

Виталий Юрьевич Пращук

Окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности "Правоведение" и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Как указано на парламентском сайте "Посипаки", человек с идентичными данными работал помощником на общественных началах у народного депутата от "Партии Регионов" Василия Потапова.

Округ 16 (Винницкая область)

Таисия Сергеевна Томляк

Адвокат и активно участвует в деятельности общественной организации "Движение действенных демократов".

Округ 17 (Винницкая область)

Александр Леонидович Коваль

Окончил Винницкий государственный технический университет по специальности "Инженер-механик". Имеет большой опыт менеджмента. Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

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