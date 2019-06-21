Люди Зеленского: кто идет от ''Слуги народа'' по мажоритарным округам

Политическая партия "Слуга народа" публикует список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году. Напомним, крайний срок регистрации кандидатов истек 20 июня.
Правда, у политических партий есть возможность снять своего мажоритарного кандидата до 30 июня. С полным перечнем кандидатов, которые идут "по списку" можно ознакомиться тут.
Итак, официально известно об участии таких кандидатов от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам.(Обновляется по мере оглашения имен):
Округ № 11 (Винницкая область)
Максим Игоревич Пашковский
Предприниматель и основатель социальной проекта "Юридическая клиника" Скорая юридическая помощь".
Максим Пашковский
Округ 12 (Винницкая область)
Анатолий Григорьевич Драбовский
Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.
Округ 13 (Винницкая область)
Юрий Владимирович Максименко
Председатель общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД". Был избран в Винницкий городской совет от партии "Самопомощь". Как пишет Чесно, ранее его общественная организация "Надежные перспективы" принимала в Виннице форум экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
Юрий Максименко
vmr.gov.ua
Округ 14 (Винницкая область)
Ирина Наумовна Борзова
Предприниматель, председатель и основатель Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".
Округ 15 (Винницкая область)
Виталий Юрьевич Пращук
Окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности "Правоведение" и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.
Как указано на парламентском сайте "Посипаки", человек с идентичными данными работал помощником на общественных началах у народного депутата от "Партии Регионов" Василия Потапова.
Округ 16 (Винницкая область)
Таисия Сергеевна Томляк
Адвокат и активно участвует в деятельности общественной организации "Движение действенных демократов".
Округ 17 (Винницкая область)
Александр Леонидович Коваль
Окончил Винницкий государственный технический университет по специальности "Инженер-механик". Имеет большой опыт менеджмента. Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.