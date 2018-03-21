Луценко возглавит САП - СМИ

В случае отставки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры его обязанности может взять на себя генеральный прокурор Юрий Луценко до объявления результатов конкурса на эту должность.

"Холодницкий – заместитель генпрокурора. Его первый заместитель не может исполнять обязанности заместителя генпрокурора. Поэтому и.о. руководителя САП будет сам Луценко", – отметил в комментарии УП собеседник в руководстве ГПУ.

В свою очередь в Антикоррупционном бюро, которое подконтрольно только САП, ориентировались на то, что главным в САП после отставки Холодницкого будет его первый заместитель Максим Грищук.

Это основывалось на положениях о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, где говорится, что "обязанности руководителя САП относительно общей организации деятельности в случае его отсутствия исполняет первый заместитель, а при отсутствии первого заместителя – заместитель".

Кроме того, генпрокурору и его заместителям закон напрямую запрещает "давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий", что неоднократно возмущало генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.

Кроме того, сообщалось, что Холодницкий "окучивал американцев", чтобы получить должность главы ГПУ.