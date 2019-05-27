Луценко собрался в отставку: генпрокурор озвучил сроки и дальнейшие планы

Генеральный прокурор Юрий Луценко после парламентских выборов намерен покинуть свою должность и вернуться в политику.

Об этом он заявил в понедельник, 27 мая, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Генпрокурор при этом заверил, что не будет пополнять состав ни одной из политических партий.

"Мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил Луценко.

При этом он не дал четкого ответа о временных рамках, добавив, что покинет должность генпрокурора "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".

Юрий Луценко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в день инаугурации потребовал отставки генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

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