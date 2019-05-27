ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Луценко собрался в отставку: генпрокурор озвучил сроки и дальнейшие планы

383Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко после парламентских выборов намерен покинуть свою должность и вернуться в политику.

Об этом он заявил в понедельник, 27 мая, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Генпрокурор при этом заверил, что не будет пополнять состав ни одной из политических партий.

"Мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - заявил Луценко.

Новости
Луценко готов назвать имена виновников расстрелов на Майдане: озвучено условие

При этом он не дал четкого ответа о временных рамках, добавив, что покинет должность генпрокурора "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".

Юрий Луценко

Юрий Луценко

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в день инаугурации потребовал отставки генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
ГПУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузнецова Нина
Кузнецова Нина
Мoя иcкрeнняя благoдaрноcть всем тeм, ктo покaзал мнe этот пpекpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁c2e83l Пpocто пpoйдя пpoстoй опрос получилa пoчти полугoдoвyю зaрплaтy)) Пользyйтесь, покa еcть возмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения