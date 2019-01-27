''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль

Российский сенатор Игорь Морозов заявил, что вызов внефракционного народного депутата Украины Борислава Березы на дуэль остается в силе.

Об этом он написал в Facebook, пожаловавшись, что его предыдущий пост в адрес Березы был удален администрацией социальной сети "по жалобе кого-то из пользователей".

"Также был заблокирован доступ к моему аккаунту. Сейчас разбираемся с этим техническим вопросом. Моё предложение к депутату Берёзе остаётся в силе!" — написал Морозов.

Заявление сенатора рассмешило пользователей сети, которые раскритиковали его поведение: "Вы когда в Киев поедете, памперс, подштанники, варежки на резиночке и шапочку прихватите, холода нынче стоят... А вы приедете с новичком или боярышником?" "Рейтинг себе набиваете? Для чего эта пустая болтавня? Поедьте в Украину и разберитесь! Или на Донбас добровольцем. Выглядит дёшево".

Борислав Береза и Игорь Морозов

Как сообщал OBOZREVATEL, Береза принял вызов Морозова и назначил ему встречу. Причиной инцидента стали слова нардепа в адрес пропагандистки Скабеевой в кулуарах ПАСЕ.

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