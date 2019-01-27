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''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль

4.9тЧитать материал на украинском

Российский сенатор Игорь Морозов заявил, что вызов внефракционного народного депутата Украины Борислава Березы на дуэль остается в силе.

Об этом он написал в Facebook, пожаловавшись, что его предыдущий пост в адрес Березы был удален администрацией социальной сети "по жалобе кого-то из пользователей".

"Также был заблокирован доступ к моему аккаунту. Сейчас разбираемся с этим техническим вопросом. Моё предложение к депутату Берёзе остаётся в силе!" — написал Морозов.

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Заявление сенатора рассмешило пользователей сети, которые раскритиковали его поведение: "Вы когда в Киев поедете, памперс, подштанники, варежки на резиночке и шапочку прихватите, холода нынче стоят... А вы приедете с новичком или боярышником?" "Рейтинг себе набиваете? Для чего эта пустая болтавня? Поедьте в Украину и разберитесь! Или на Донбас добровольцем. Выглядит дёшево".

''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль
''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль
''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль
''Лучше на Донбасс ''добровольцем'': российский сенатор вновь вызвал Березу на дуэль

Борислав Береза и Игорь Морозов

Борислав Береза и Игорь Морозов

Как сообщал OBOZREVATEL, Береза принял вызов Морозова и назначил ему встречу. Причиной инцидента стали слова нардепа в адрес пропагандистки Скабеевой в кулуарах ПАСЕ.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Борислав Береза
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Влажная греза морозова:Поверженый Береза корчится от боли и стыда на асфальте.Подбегает Скабеева в прозрачном пеньюаре и в венце из белых роз и молит томным голосом-О,морозов,мой герой!Возьми меня немедля и сомни в объятиях,милый спецназовец КГБ,бля!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Тамерланов гулям Тамерлана, Так Берёза обделался уже, ты не в курсе? Или ты реально думаешь, что к вам пустят российского сенатора, огородят Раду и они будут там стреляться? На Донбассе самое оно бы было, и секунданты и наблюдатели с двух сторон и оружие, всё это имеется.
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2
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Гэбнявый сцыкун-брехун!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Не то что ваши вояки, и Крым удержали, и из котлов вышли, уничтожив сепаратистов, и наглых кацапских погранцов уничтожили на море, захватив их корабли. Аххах
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Dember Oskar
Dember Oskar
И тут Береза, вспомнив творчество В.Высоцкого, «бросил перчатку» в физиономию, «широко известного в узких кругах», забияки-дуэлянта Морозова весьма оригинальным образом: * * * Ответьте, если я не прав,- Но наперёд всё лживо! Итак, оружье ваше, граф (Мороз)?! За вами выбор - живо! Вы не получите инфаркт, Вам не попасть в больницу!" ...А в это время Бонапарт Переходил границу. «Да полно, назначаю сам: На шпагах, пистолетах, Хотя сподручней было б вам - На дамских амулетах. Кинжал... - ах, если б вы смогли!..- Я дрался им в походах! Но вы б, конечно, предпочли - На шулерских колодах! Вам скоро будет не до карт - Вам предстоит сразиться!» ...А в это время Бонапарт Переходил границу. «Не поднимайте, ничего,- Я встану сам, сумею! И снова вызову его, Пусть даже протрезвею». Стоял июль, а может - март... Летели с юга птицы... А в это время Бонапарт Переходил границу. «И хоть я шуток не терплю, Но я могу взбеситься, - Тогда я графу прострелю, Эскьюз ми, ягодицу!»
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