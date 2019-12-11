Сергей Лавров считает "оккупационным контингентом" не российские вооруженные силы и их наемников, которые сейчас осуществляют контроль над Донбассом, а именно миротворческий контингент ООН

После встречи с американским президентом Дональдом Трампом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с деланным возмущением отозвался о планах бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера, который предлагал ввести на территорию оккупированного Донбасса миротворцев ООН, "распустить все структуры, обеспечивающие жизнедеятельность ЛНР и ДНР, создать там международную администрацию, ввести международную полицию и тем самым как бы кризис урегулировать", пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Казалось бы, вполне логичные предложения, если речь идет о исполнении Минских соглашений. В этих соглашениях нет никаких упоминаний о "народных республиках", а только об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Понятно, что если выборы проводить по украинским законам, то территорию должна, по идее, контролировать Украина. Но Курт Волкер предложил россиянам очевидный компромисс – раз они не доверяют честным выборам под украинским контролем, то пускай во время выборов территорию контролирует международная администрация и миротворцы ООН.

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Но Сергей Лавров считает "оккупационным контингентом" не российские вооруженные силы и их наемников, которые сейчас осуществляют контроль над Донбассом, а именно миротворческий контингент ООН! Волкер, по его словам "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска". Еще раз – под флагом ООН оккупационные войска, хотя, как правило, контингент ООН составляют военнослужащие нейтральных стран и Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН могла бы получить карт-бланш при формировании такого контингента и проследить, чтобы в его составе не оказались потенциальные "оккупанты".

Но для господина Лаврова картина ясна – "понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим".

То есть в присутствии российской армии и ее наемников, в обстановке полного бесправия жителей оккупированных районов, комендантского часа и власти фейковых "государственных структур" выборы – это честное волеизъявление. А вот в присутствии миротворцев ООН выборы – это "дело косметическое". Ясно-понятно!

Но в словах министра иностранных дел России логики нет на первый взгляд. Логика есть, просто это – российская логика. Сергей Лавров точно знает, что если не держать людей под дулом автомата, они проголосуют совсем не так, как этого хотят в Кремле. А подобного исхода донбасской авантюры Путина российское руководство допускать не желает.

Кроме того, слова Лаврова, который прилетел в Соединенные Штаты практически сразу же после своего участия во встрече "нормандской четверки" в Париже, еще раз доказывают: Россия не собирается ни свои войска выводить, ни на миротворцев соглашаться, ни уж тем более передавать оккупированные территории и границу под украинский контроль.

И готова объявить "оккупантом" любого, кто хочет прекратить оккупацию.

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