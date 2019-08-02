"Мы к вам, профессор, вот по какому делу! Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома". Кто на ком стоял во время визита Владимира Зеленского в славный город Смела Черкасской области - не известно. Однако сцена получилась поистине булгаковская.
Президент Украины предложил секретарю горсовета продать свой автомобиль и оплатить часть долга города за тепло. Многие посчитали это очередной попыткой понравиться избирателю. И здесь хочется напомнить: выборы закончились, господа. Зачем президенту и его молодой команде устраивать публичные порки чиновников на конюшне - это уже другой вопрос. Давайте сначала разберемся, с чем же мы все-таки имеем дело, пишет Лариса Волошина для ДС.
Из-за хамовитой манеры Зеленского, которая проявляется и в Черкассах и в Борисполе, его часто сравнивают с Виктором Януковичем. Мол, тот тоже ругался. Чего только стоят его "шлёперы" и "козлы, которые мешают нам жить", "засранцы" и "содранные шкуры". Схожесть есть. Однако сравнение неудачное. Януковичу и в голову не пришло бы призвать граждан к отъему чужого автотранспорта. А вот Владимир Путин, напротив, неоднократно подбивал жителей оккупируемых им территорий на грабеж.
Владимир Зеленский в Черкассах
Цензор.НЕТ
Вспомним, как во время большой конференции с народом в 2014 году, он посоветовал крымчанам не отдавать кредиты украинским банкам. "Машина в кредите? И что с того? Катайтесь", - сказал Путин. Примечательно, что вскорости за крымскими кредитами пришли российские коллекторы. В результате крымчане теперь должны в два раза больше - украинским банкам и российским бандитам. На территории оккупированного Донбасса и того хуже.
Помимо того, что вооруженные люди отбирают "Ланосы" и хрущёвки, процесс грабежа был поставлен там на промышленную основу. "Суды" выбрасывают из ипотечных квартир семьи, взявшие кредиты в украинском фонде поддержки молодых семей. Заводы и маленькие мастерские распиливаются и вывозятся в неизвестном направлении. Местные жители такой форме "социальной справедливости" даже рады. Это даёт им возможность поучаствовать в грабеже, как это было с супермаркетом возле воющего ДАП.
Нет, Зеленский совсем не похож на Януковича. Его коронное нагнетание ненависти к "эксплуататорам простого народа" больше напоминает тех, кто живет по принципу "сегодня съедим ваше, а потом каждый своё". Это логика оккупанта, которые намеренно провоцируют погромы в регионах, с которыми их лично ничего не связывает. Потому что после поножовщины и грабежа проще устанавливать власть и наводить порядок. А попутно выжигать каленным железом любую оппозицию.
Отопительный сезон в Смеле, конечно же ни при чём. Наблюдаемая нами смесь великочиновничьего хамства и шариковщины - это процесс формирования общественного запроса на экспроприацию. Ещё будучи комиком Зеленский неоднократно паразитировал на патерналистских настроениях украинцев. Перед нами современная интерпретация большевистского "Грабь награбленное".
Каждый раз оказываясь в сложной ситуации, президент банально "переводит стрелки", указывая толпе, кто повинен во всех её бедах. Вспомним, как встречаясь с семьями погибших шахтеров, Зеленский накинулся на журналистку "Прямого канала", потребовав у неё "скинуться на покупку квартиры". Тот факт, что у журналистки есть только её зарплата умело был вынесен за скобки. В итоге, канал все-таки купил пострадавшим квартиру. А что президент-миллионер? Продолжил поиски неугодных, которых нужно заставить поделиться с бедными?
В Черкассах с Зеленском произошёл ещё один показательный инцидент. Охранники не пустили на встречу с главой государства его поклонников. В ролике, который разместил местный активист Олег Лысак показаны две пожилые женщины. В платочках и слезах. "Бабушки хотят на встречу с президентом. А бандитов смелянских вы пускаете", - говорит на видео активист.
Можно не сомневаться, что когда градус народной любви начнёт падать, президенту припомнят и бабушек, и сбитый автобус с детьми, и миллионную недвижимость, которой владеет он и его семья. Образ "парня из народа" однажды падет. И вот тогда, доев наше, развращенные правовым нигилизмом граждане, примутся за поедание вас, господин президент.
Вы сами указали путь тем, кто очень скоро укажет пальцем на вас: "Какая у тебя машина? Какая квартира? Сколько ты платишь за школу своих детей? Мы к вам, профессор, вот по какому делу". Неуважение к частной собственности, популизм и потакание хотелкам избирателя - это не лучшая основа для осуществления успешной государственной политики. Я уж не говорю, что это просто небезопасно для того, кто только изображает из себя бессеребреника.
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