Кулеба раскритиковал демарш Саакашвили против властей Грузии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал демарш Михеила Саакашвили против властей Грузии и заявил, что он не представляет позицию Украины.

Во время брифинга 14 июля Кулеба подчеркнул, что Саакашвили является частным лицом в своих комментариях. По его словам, из-за высказываний главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и экс-президента Грузии "отгребает" Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В целом ситуация вызывает сожаление, потому что происходит следующее. Есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Является этим гражданином Михеил Саакашвили. И каждое его заявление заканчиваются тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают там ему свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть здесь дисбаланс в том, что частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина рассчитывает на "устранение этого раздражителя" и стабилизацию отношений с Грузией.

Как писал OBOZREVATEL ранее, посол Украины в Тбилиси был вызван в МИД Грузии в связи с последними заявлениями главы Михеила Саакашвили, назвавшего грузинские власти нелегитимными.