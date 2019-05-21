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Куда полететь Зеленскому? Президенту назвали главные для Украины страны

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Президент Украины Владимир Зеленский в зарубежных визитах должен в первую очередь ориентироваться на Брюссель и Вашингтон.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. Дипломат отметил, что свое видение последовательности визитов, их содержательной наполненности и нужных шагов он изложил на встрече с Зеленским еще до инаугурации.

"Среди шагов точно должны быть визиты в Брюссель, Вашингтон. И там точно должно быть изложено видение изменений в Украине", – подчеркнул министр иностранных дел.

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Климкин отметил, что можно начать с конференции по вопросам реформ в Торонто, поскольку есть приглашение от премьера Канады Джастина Трюдо.

"Общая логика заключается в том, что Зеленский мог бы изложить общее видение реформ, а Гройсман – видение реформ экономических. То есть это должна быть взаимодополняющая работа", – пояснил глава МИД.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 17 мая написал заявление о своей отставке.

Позже Климкин сообщил о позитивных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Персоны
Павел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Да хоть с инопланетянами пусть общается, с этим гадким гномом восточным Республикам не о чем говорить, а потому утилизация бандер будет продолжена))) Зеленый гном в педрошенковском овне полностью замазан....
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба на колинях вручить Трампу козацку шаблю
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